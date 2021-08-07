В Лондоне три человека пострадали при нападении неизвестного с ножом

Двое полицейских и пожилой мужчина получили ранения при нападении неизвестного с ножом в Лондоне. Об этом в субботу сообщила полиция города на своей странице в Twitter.

Известно, что пострадавших доставили в больницу. Позже двоих полицейских выписали, а 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, по прежнему остаётся под наблюдением врачей. Однако его жизни ничего не угрожает.

По сообщению правоохранительных органов, подозреваемый задержан на месте преступления. В рамках расследования арестованы ещё два человека. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия.