В аэропорту Рима задержали босса мафиозной организации каморра
Ранее преступница уже отсидела 8 лет, на свободу она вышла в 2009 году. Сейчас она подозревается в мошенничестве и вымогательстве.
Мария Личчарди. Фото © history-doc.ru
Предполагаемого босса клана неаполитанской мафии каморра Марию Личчарди задержали в римском аэропорту Чампино. Женщина планировала попасть на рейс до Испании. Об этом сообщила газета La Repubblica.
По данным СМИ, Мария Личчарди подозревается в вымогательстве, мошенничестве, а также других преступлениях. Ранее осуждённая босс мафии уже отсидела восемь лет в тюрьме, откуда вышла в конце 2009 года.
Ранее сообщалось, что в июне 2020 года в Италии арестовали 59 членов мафиозной организации каморра. Среди задержанных — три брата сенатора от партии "Вперёд, Италия" Луиджи Чезаро.
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