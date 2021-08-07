В аэропорту Рима задержали босса мафиозной организации каморра

Предполагаемого босса клана неаполитанской мафии каморра Марию Личчарди задержали в римском аэропорту Чампино. Женщина планировала попасть на рейс до Испании. Об этом сообщила газета La Repubblica.

По данным СМИ, Мария Личчарди подозревается в вымогательстве, мошенничестве, а также других преступлениях. Ранее осуждённая босс мафии уже отсидела восемь лет в тюрьме, откуда вышла в конце 2009 года.