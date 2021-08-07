В Новом Уренгое прогремел взрыв в многоэтажном доме. Видео © LIFE ; VK / ЧП | ДТП | Новый Уренгой

Взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоэтажном доме в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

По данным Лайфа, взрыв прогремел по адресу улица Молодёжная, 7Г. В результате происшествия пострадал владелец квартиры на третьем этаже, в которой и произошёл хлопок. Мужчину увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ожогами. После взрыва на одной из стен появилась трещина.

В результате оказались частично разрушены стена квартиры и обшивка в подъезде, также были разбиты окна. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, 11 человек эвакуировали спасатели.

Лайф публикует видео из пострадавшей квартиры, которая является смежной с жилплощадью, где произошёл взрыв. На кадрах запечатлены разрушения, обгоревшие стены и вырванные ударной волной двери. Кроме того, сам момент хлопка попал на камеры видеонаблюдения. На ролике отчётливо видно, что детонация была достаточно сильной, а столб пламени поднялся намного выше дома.