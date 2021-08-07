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Разрушенная стена и выбитые стёкла: В многоэтажке в Новом Уренгое прогремел взрыв

Ударной волной в том числе повредило обшивку в подъезде. К счастью, жертв нет, один мужчина был доставлен в больницу.

7 августа, 10:50

В Новом Уренгое прогремел взрыв в многоэтажном доме. Видео © LIFE ; VK / ЧП | ДТП | Новый Уренгой

Взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоэтажном доме в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Как сообщили в региональном управлении МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

По данным Лайфа, взрыв прогремел по адресу улица Молодёжная, 7Г. В результате происшествия пострадал владелец квартиры на третьем этаже, в которой и произошёл хлопок. Мужчину увезли в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ожогами. После взрыва на одной из стен появилась трещина.

При взрыве под Тверью погиб мужчина

При взрыве под Тверью погиб мужчина

В результате оказались частично разрушены стена квартиры и обшивка в подъезде, также были разбиты окна. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб, 11 человек эвакуировали спасатели.

Лайф публикует видео из пострадавшей квартиры, которая является смежной с жилплощадью, где произошёл взрыв. На кадрах запечатлены разрушения, обгоревшие стены и вырванные ударной волной двери. Кроме того, сам момент хлопка попал на камеры видеонаблюдения. На ролике отчётливо видно, что детонация была достаточно сильной, а столб пламени поднялся намного выше дома.

Столб дыма и языки пламени: В Германии на предприятии прогремел мощный взрыв

Столб дыма и языки пламени: В Германии на предприятии прогремел мощный взрыв

А ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле прогремел взрыв в многоэтажном доме. Ударная волна выбила окна и даже повредила стены. Пострадало два человека — пенсионерка 1951 года рождения получила ожоги 55% поверхности тела. Ещё одна пострадавшая — девочка 2013 года рождения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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