Три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на Ставрополье
Отмечается, что за рулём легкового автомобиля находилась девушка, которая получила водительское удостоверение всего полтора года назад.
Смертельное ДТП произошло в Будённовске в Ставропольском крае. В результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине КамАЗом погибло три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД РФ в своём аккаунте в "Инстаграме".
"По предварительным данным, сегодня, 7 августа, около 4 утра на улице Строительной водитель автомобиля "Ниссан Фуга" выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошёл наезд на стоящий на обочине КамАЗ", — говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, погибло три человека: 19-летняя девушка – водитель легковушки и два 25-летних пассажира. Также в реанимацию доставлен 28-летний мужчина с тяжёлыми травмами, который находился в автомобиле с погибшими. Кроме того, отмечается, что погибшая девушка получила водительские права всего полтора года назад. Правоохранители проведут экспертизу, чтобы проверить наличие алкоголя в крови виновников ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.
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