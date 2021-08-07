Три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на Ставрополье

Смертельное ДТП произошло в Будённовске в Ставропольском крае. В результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине КамАЗом погибло три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД РФ в своём аккаунте в "Инстаграме".

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"По предварительным данным, сегодня, 7 августа, около 4 утра на улице Строительной водитель автомобиля "Ниссан Фуга" выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошёл наезд на стоящий на обочине КамАЗ", — говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, погибло три человека: 19-летняя девушка – водитель легковушки и два 25-летних пассажира. Также в реанимацию доставлен 28-летний мужчина с тяжёлыми травмами, который находился в автомобиле с погибшими. Кроме того, отмечается, что погибшая девушка получила водительские права всего полтора года назад. Правоохранители проведут экспертизу, чтобы проверить наличие алкоголя в крови виновников ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.