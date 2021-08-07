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Три человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком на Ставрополье

Отмечается, что за рулём легкового автомобиля находилась девушка, которая получила водительское удостоверение всего полтора года назад.

7 августа, 10:54

Фото © Instagram / 26gibdd

Смертельное ДТП произошло в Будённовске в Ставропольском крае. В результате столкновения легкового автомобиля со стоящим на обочине КамАЗом погибло три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД РФ в своём аккаунте в "Инстаграме".

Фото © Instagram / 26gibdd

Фото © Instagram / 26gibdd

"По предварительным данным, сегодня, 7 августа, около 4 утра на улице Строительной водитель автомобиля "Ниссан Фуга" выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части, где произошёл наезд на стоящий на обочине КамАЗ", — говорится в сообщении.

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По данным ГИБДД, погибло три человека: 19-летняя девушка – водитель легковушки и два 25-летних пассажира. Также в реанимацию доставлен 28-летний мужчина с тяжёлыми травмами, который находился в автомобиле с погибшими. Кроме того, отмечается, что погибшая девушка получила водительские права всего полтора года назад. Правоохранители проведут экспертизу, чтобы проверить наличие алкоголя в крови виновников ДТП. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Лайф сообщал о жутком ДТП с девятью авто на трассе под Ростовом. В результате аварии погибло четыре человека. Среди жертв есть годовалый малыш и 14-летний подросток.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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