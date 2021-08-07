Лагерь добровольцев сгорел, пока те боролись с пожаром на другом участке. Видео © aiyl_djulurkha

Лагерь народных добровольцев, которые отправились на борьбу с лесными пожарами в Якутии, сгорел, пока они занимались другим участком. Об этом сообщает общественный деятель Айыл Дьулурха в "Инстаграме".

"Огонь подкрался незаметно, когда практически все боролись с огнём на полосе. Сгорели помпа, рукава пожарные, зарядники на рации, продукты, топливо, ёмкости, вещи... и даже лесной домик. Пока успели прибежать и оттащить к озеру бензопилы, спальники, палатки, ёмкость с бензином, генератор... Хорошо, что без жертв обошлось", — рассказал волонтёр.

После произошедшего было принято решение эвакуировать добровольцев, которые боролись с пожаром уже больше недели. Однако большинство из них решило остаться и продолжить борьбу с огнём в лесу. Дьулурха отметил, что в итоге местные жители поблагодарили волонтёров за то, что они не бросили их в беде, а "плечом к плечу отстояли лес, не пустив огонь к населённому пункту".