НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Брал на работу уборщицей": Бари Алибасов раскрыл, с чего Бузова начинала путь к славе

Продюсер также обрушился с критикой на творчество бывшей сотрудницы. По его мнению, пока такие личности считаются кумирами, страна будет находиться "в опасности".

7 августа, 08:09
<p>Ольга Бузова и Бари Алибасов. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Ольга Бузова и Бари Алибасов. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Это сейчас певица Ольга Бузова бьёт хит-парады и зарабатывает кучу денег, но когда-то она сама обслуживала именитых личностей. Об этом сообщил продюсер Бари Алибасов, признавшись, что одну из первых таких работ звезда получила именно от него.

"Я в своё время брал на работу Бузову уборщицей. Первый раз она начинала у меня. И не в качестве солистки, а в качестве обслуживающего персонала", заявил он в интервью News.ru.

Ольга Орлова раскрыла, как некрасиво Бузова подставила "Дом-2" перед своим уходом

Ольга Орлова раскрыла, как некрасиво Бузова подставила "Дом-2" перед своим уходом

Алибасов также обрушился с критикой на творчество бывшей сотрудницы. Шоумен считает, что нынешняя музыкальная индустрия освещается непрофессионалами, которые, по его мнению, "такие же специалисты, как Бузова — вокалистка". Пока такие личности считаются кумирами, страна будет находиться "в опасности", заключил Алибасов.

Пьяная от счастья: Бузова расплакалась при виде крыш в Греции, но ещё больше вопросов вызвала её неразборчивая речь

Пьяная от счастья: Бузова расплакалась при виде крыш в Греции, но ещё больше вопросов вызвала её неразборчивая речь

Ранее стало известно о переносе показов спектакля о Сталине во МХАТе имени Горького с Ольгой Бузовой, которые были запланированы на сентябрь. Такое решение в театре объяснили в том числе политическими соображениями, а также необходимостью "докрутить какие-то вещи" в постановке.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Летал и неудачно приземлился": Бари Алибасова готовят к операции на позвоночник сразу после дня рождения

7 июня, 12:04

МХАТ ответил на слухи об актёрском бойкоте из-за участия Бузовой в спектакле про Сталина

2 августа, 13:17

"Смеётся и шутит": Певица МакSим окончательно пришла в себя

сегодня в 08:18

Осталось только пепелище: В Якутии огонь уничтожил лагерь добровольцев

сегодня в 08:25

Мишустин поручил оказать помощь пострадавшим от природных ЧС дальневосточным регионам

сегодня в 08:04

Новости партнеров

Layer 1