Это сейчас певица Ольга Бузова бьёт хит-парады и зарабатывает кучу денег, но когда-то она сама обслуживала именитых личностей. Об этом сообщил продюсер Бари Алибасов, признавшись, что одну из первых таких работ звезда получила именно от него.

"Я в своё время брал на работу Бузову уборщицей. Первый раз она начинала у меня. И не в качестве солистки, а в качестве обслуживающего персонала", — заявил он в интервью News.ru.