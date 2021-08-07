"Брал на работу уборщицей": Бари Алибасов раскрыл, с чего Бузова начинала путь к славе
Продюсер также обрушился с критикой на творчество бывшей сотрудницы. По его мнению, пока такие личности считаются кумирами, страна будет находиться "в опасности".
Ольга Бузова и Бари Алибасов. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Это сейчас певица Ольга Бузова бьёт хит-парады и зарабатывает кучу денег, но когда-то она сама обслуживала именитых личностей. Об этом сообщил продюсер Бари Алибасов, признавшись, что одну из первых таких работ звезда получила именно от него.
"Я в своё время брал на работу Бузову уборщицей. Первый раз она начинала у меня. И не в качестве солистки, а в качестве обслуживающего персонала", — заявил он в интервью News.ru.
Алибасов также обрушился с критикой на творчество бывшей сотрудницы. Шоумен считает, что нынешняя музыкальная индустрия освещается непрофессионалами, которые, по его мнению, "такие же специалисты, как Бузова — вокалистка". Пока такие личности считаются кумирами, страна будет находиться "в опасности", заключил Алибасов.
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Ранее стало известно о переносе показов спектакля о Сталине во МХАТе имени Горького с Ольгой Бузовой, которые были запланированы на сентябрь. Такое решение в театре объяснили в том числе политическими соображениями, а также необходимостью "докрутить какие-то вещи" в постановке.
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