Мишустин поручил оказать помощь пострадавшим от природных ЧС дальневосточным регионам
Федеральным органам исполнительной власти необходимо доложить о результатах этой работы до 1 октября текущего года, подчеркнул глава кабмина.
Михаил Мишустин. Фото © Kremlin.ru
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Оказать в установленном порядке необходимую помощь, в том числе финансовую, субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в июне – июле 2021 года", — указано в перечне поручений премьер-министра.
Требование, как указал глава кабмина, распространяется на МЧС России, Минфин, Минприроды, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Вышеперечисленным ведомствам необходимо доложить о результатах этой работы до 1 октября текущего года.
Ранее Мишустин распорядился ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Также глава кабмина поручил быстрее достроить гидротехнические сооружения в Еврейской автономной области, в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.
Напомним, этим летом сложная паводковая ситуация была в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае. Так, в восьми районах Забайкальского края был введён режим ЧС, а в Благовещенске уровень реки Амур превышал показатель наводнения 2013 года, власти города вводили режим ЧС.
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