Мишустин поручил оказать помощь пострадавшим от природных ЧС дальневосточным регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Оказать в установленном порядке необходимую помощь, в том числе финансовую, субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в июне – июле 2021 года", — указано в перечне поручений премьер-министра.

Требование, как указал глава кабмина, распространяется на МЧС России, Минфин, Минприроды, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Вышеперечисленным ведомствам необходимо доложить о результатах этой работы до 1 октября текущего года.