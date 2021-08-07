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Мишустин поручил оказать помощь пострадавшим от природных ЧС дальневосточным регионам

Федеральным органам исполнительной власти необходимо доложить о результатах этой работы до 1 октября текущего года, подчеркнул глава кабмина.

7 августа, 08:04
<p>Михаил Мишустин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63058/photos/63624" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Михаил Мишустин. Фото © Kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам оказать помощь регионам Дальнего Востока, пострадавшим от стихийных бедствий летом 2021 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Оказать в установленном порядке необходимую помощь, в том числе финансовую, субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций в июне – июле 2021 года", — указано в перечне поручений премьер-министра.

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Требование, как указал глава кабмина, распространяется на МЧС России, Минфин, Минприроды, Минтранс, Минсельхоз, Минздрав и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Вышеперечисленным ведомствам необходимо доложить о результатах этой работы до 1 октября текущего года.

Ранее Мишустин распорядился ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Также глава кабмина поручил быстрее достроить гидротехнические сооружения в Еврейской автономной области, в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

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Напомним, этим летом сложная паводковая ситуация была в Забайкалье, Амурской области и Хабаровском крае. Так, в восьми районах Забайкальского края был введён режим ЧС, а в Благовещенске уровень реки Амур превышал показатель наводнения 2013 года, власти города вводили режим ЧС.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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