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Военнослужащий РФ в Приднестровье спас тонущего ребёнка ценой своей жизни

У погибшего остались двое несовершеннолетних детей. Шефство над семьёй военного возьмёт его командование. Кроме того, в самое ближайшее время герой будет представлен к государственной награде.

7 августа, 07:53

Фото © Минобороны России

Военнослужащий Оперативной группы войск России в Приднестровском регионе Республики Молдова ефрейтор Валерий Евдокимов ценой своей жизни спас тонущего в реке Днестр ребёнка. Погибший находился во внеслужебное время на отдыхе. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

Трагедия произошла 1 августа. Евдокимов вместе с семьёй отдыхал на берегу реки вблизи посёлка Кицканы Слободзейского района Приднестровья, когда услышал крики о помощи, а затем увидел тонущего мальчика. Военный не раздумывая побежал в воду, чтобы спасти ребёнка.

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Как оказалось, мальчик запутался в рыболовных сетях. Евдокимов смог вызволить его и вытолкнуть к берегу, но сам скрылся под водой и не выплыл. Позднее водолазы обнаружили тело военного ниже по течению на расстоянии 300 метров от места происшествия.

У Евдокимова остались двое несовершеннолетних детей. Шефство над семьёй погибшего возьмёт на себя командование Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова. Также сообщается, что военнослужащий будет представлен к государственной награде в самое ближайшее время.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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