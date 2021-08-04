"Вася, не надо нам столько мяса": Хозяева сняли, как домашний кот спас их от медведя, не испугавшись ни на секунду
Питомец сделал такой вид, что хищник быстро понял: с этим противником лучше не связываться.
Скриншот © Telegram / LIFE SHOT
В Сети набирает популярность ролик, героем которого стал чёрный кот Вася. На кадрах пушистик столкнулся с самым настоящим медведем и доказал, что в его крохотном тельце заключено сердце храбреца.
Увидев лесного хищника, Вася не бросился бежать, а остался на месте и устрашающе выгнул спину. Питомец достойно держал оборону под весёлые крики хозяев о том, чтобы кот успокоился. "Вася, не надо нам столько мяса", — раздавался голос за кадром.
Эффектное видео предположительно сняли в Якутии, пишет телеграм-канал Life Shot. И если пользователи высоко оценили заслуги пушистика, то поведение хозяев вызвало вопросы. Юзеры недоумевали, почему отдыхающие устроили пикник рядом с местом обитания медведя и сразу не забрали кота, который мог пострадать.
Страшнее кота зверя нет
Вот так потом и появляются трупы медведей в окрестных лесах 😭 Коты задрали
А это нормально, что люди шашлычат в зоне прогулок медведя? Что там происходит вообще
Вася — это как друг, который перебрал и ищет приключений) А если серьёзно, хозяевам нужно было его забрать изначально. Он знает, что, если побежит, медведь будет догонять и, возможно, убьёт
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