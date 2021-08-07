В МВД составили портрет среднестатистического преступника в РФ

Чаще всего в России преступления совершают мужчины без постоянного источника дохода и ранее замеченные за противозаконными деяниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД о состоянии преступности за полгода.

Отмечается, что за первые шесть месяцев в России сотрудники правоохранительных органов обнаружили 446 тысяч человек, совершивших преступления. Среди них у 64% (285 тысяч) нет постоянного заработка, а 58% (257 тысяч) уже имеют в прошлом опыт преступлений. Каждое третье правонарушение совершается в состоянии алкогольного опьянения, при этом их количество за год сократилось на 7%.

Большую часть преступлений совершают мужчины, граждане России, а на женщин выпадает каждое шестое противоправное деяние. Согласно данным, на долю иностранных граждан приходится менее 4% преступлений. Всего за полгода в России поймали 16 тысяч таких нарушителей закона, при этом 80% из них являются выходцами из стран СНГ. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.

Несовершеннолетних правонарушителей и студентов-преступников стало меньше. Так, преступность среди них сократилась на 15 и 12% соответственно. Всего за полугодие в России было задержано свыше 13,7 тысячи несовершеннолетних злоумышленников и более 15,8 тысячи учащихся и студентов, совершивших злодеяния.