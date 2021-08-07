Смог от лесных пожаров Якутии накрыл Красноярский край

Смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Красноярский край. Видео © ВКонтакте / ЧП Красноярск

До Красноярского края добрался дым от лесных пожаров Якутии. Пик задымления региона ожидается в понедельник. Сейчас в дыму находится 392 населённых пунктах 17 муниципальных районов региона.

Как говорится на сервисе по визуализации прогнозов погоды Ventusky, сегодня во второй половине дня смог дойдёт до Дивногорска, дымка сохранится до вторника.

Сейчас задымление наблюдается в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Казачинском, Канском, Кежемском, Абанском, Богучанском, Дзержинском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Иланском, Нижнеингашском, Пировском, Сухобузимском районах, в Зеленогорске и Норильске. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.