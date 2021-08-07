Из пустыни в дорогой ресторан: Бородина два дня отмечает развод с Омаровым
Телеведущая показала, как она с лучшими подругами веселится в одном из московских заведений.
Бородина продолжила отмечать развод с Омаровым в дорогом ресторане. Видео © borodylia
Блогерша, телеведущая Ксения Бородина, которая развелась со своим супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым, теперь постит видео с зажигательных вечеринок. На второй день после развода она отдыхала с подружками в ресторане.
Бородина выбрала для этого наряд с декольте. На шее у неё бриллиантовое колье, а в ушах серёжки с переливающимися камнями. Это уже не говоря о кольцах, браслетах и золотых часах.
О разводе Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова стало известно утром 6 августа. Брак продлился почти шесть лет, у супругов есть общая дочь Теона. Изначально свой развод телезвезда отметила танцами в пустыне.
Комментариев: 0