Бородина продолжила отмечать развод с Омаровым в дорогом ресторане. Видео © borodylia

Блогерша, телеведущая Ксения Бородина, которая развелась со своим супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым, теперь постит видео с зажигательных вечеринок. На второй день после развода она отдыхала с подружками в ресторане.

Бородина выбрала для этого наряд с декольте. На шее у неё бриллиантовое колье, а в ушах серёжки с переливающимися камнями. Это уже не говоря о кольцах, браслетах и золотых часах.