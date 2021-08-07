НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Из пустыни в дорогой ресторан: Бородина два дня отмечает развод с Омаровым

Телеведущая показала, как она с лучшими подругами веселится в одном из московских заведений.

7 августа, 04:43

Бородина продолжила отмечать развод с Омаровым в дорогом ресторане. Видео © borodylia

Блогерша, телеведущая Ксения Бородина, которая развелась со своим супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым, теперь постит видео с зажигательных вечеринок. На второй день после развода она отдыхала с подружками в ресторане.

Бородина выбрала для этого наряд с декольте. На шее у неё бриллиантовое колье, а в ушах серёжки с переливающимися камнями. Это уже не говоря о кольцах, браслетах и золотых часах.

Адвокат рассказал о деталях бракоразводного процесса Ксении Бородиной

Адвокат рассказал о деталях бракоразводного процесса Ксении Бородиной

О разводе Ксении Бородиной и предпринимателя Курбана Омарова стало известно утром 6 августа. Брак продлился почти шесть лет, у супругов есть общая дочь Теона. Изначально свой развод телезвезда отметила танцами в пустыне.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1