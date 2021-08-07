Экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил о возможности скорого раздела Украины. По его мнению, к этому приведёт мобилизация радикалов. Их могут использовать в качестве инструмента для раскачки ситуации и провокаций, причём уже осенью этого года.

"Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние", — заявил Мураев в эфире телеканала "Наш".

По его мнению, игра будет вестись "правым полем". А финансировать радикалов может экс-президент — миллиардер Пётр Порошенко. При этом действующий лидер страны Владимир Зеленский, по мнению Мураева, не понимает, что происходит.

"В случае глобального противостояния нас "спасут" все. Поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину", — предположил экс-депутат.

Он также полагает, что юго-восток страны отойдёт России — и от Украины останется "небольшой кусочек".