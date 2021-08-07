На Сахалине нашли пропавший в 50-х годах бомбардировщик

На Сахалине обнаружено место падения двухмоторного фронтового бомбардировщика Ту-2. Как отмечают в поисковом объединении "Авиапоиск", катастрофа произошла 26 сентября 1950 года в 327-м бомбардировочном авиаполку 3-й воздушной армии дальней авиации.

"Полевая разведка показала, что самолёт разрушился в воздухе от сильных нерасчётных перегрузок, о чём говорят оторванные и лежащие на большом расстоянии друг от друга плоскости, имеющие следы сильной вибрационной деформации", — рассказали в организации.

Там уточнили, что фюзеляж с хвостовой балкой и обоими моторами на центроплане упал в болото, развалившись на куски. Носовая часть с телами лётчика и штурмана ушла глубоко в мягкий грунт.

"В настоящее время ведётся процесс планирования подъёма фюзеляжа бомбардировщика из болота, готовится снаряжение и оборудование для установки полевого лагеря", — говорят в "Авиапоиске".