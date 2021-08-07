Оказалось, что Гарри понадобились саморезы для работы, а стоят они 200–300 рублей. "Деньги взял из своих накоплений", — отметил Максим. Певица для прогулки не стала особенно наряжаться — надела красную кофту, шорты того же цвета и белые кроссовки. Гарри объяснил, что Клава не может вспомнить код от сейфа, и поэтому ему нужен строительный отдел. Пугачёва в этот момент спокойно стояла у другого прилавка и разглядывала товары. "Аллусь, ты выбираешь семена?" — спросил Галкин. Ответ так и остался за кадром, а на обратном пути Гарри нёс достаточно увесистый пакет.