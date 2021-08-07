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В шортах и кроссовках: Галкин показал Пугачёву на шопинге в деревенском магазине

Примадонна отправилась за покупками в деревне Грязь и заинтересовалась семенами на прилавке. Что купила в итоге — осталось за кадром.

7 августа, 03:38

Галкин показал Пугачёву на шопинге в деревенском магазине. Фото © Instagram / Максим Галкин

Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва вместе с сыном и внучкой отправилась в "замкадном" виде в деревенский магазин, об этом рассказал супруг артистки Максим Галкин. Шопинг проходил в деревне Грязь Московской области, где находится особняк семьи.

Оказалось, что Гарри понадобились саморезы для работы, а стоят они 200–300 рублей. "Деньги взял из своих накоплений", — отметил Максим. Певица для прогулки не стала особенно наряжаться — надела красную кофту, шорты того же цвета и белые кроссовки. Гарри объяснил, что Клава не может вспомнить код от сейфа, и поэтому ему нужен строительный отдел. Пугачёва в этот момент спокойно стояла у другого прилавка и разглядывала товары. "Аллусь, ты выбираешь семена?" — спросил Галкин. Ответ так и остался за кадром, а на обратном пути Гарри нёс достаточно увесистый пакет.

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Ранее Лайф сообщал, что Галкин показал фото с детьми в стильной школьной форме и косухах. Поклонники были удивлены тем, какими взрослыми и уверенными в себе выглядят двойняшки на снимке.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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