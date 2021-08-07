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Уже две тысячи россиян подали заявки на "арктический гектар"

Сейчас в программе могут участвовать только жители этих территорий, остальные получат доступ к ней с 1 февраля следующего года.

7 августа, 03:43
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Около двух тысяч заявок подали россияне на получение бесплатного "арктического гектара", заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Половина из них проживает в Мурманской области, пояснил он.

"По состоянию на 6 августа подано 1953 заявления на земельные участки в Арктической зоне. Из них в Мурманской области — 1006, в Архангельской области — 559, в ЯНАО — 243, в Карелии — 123 заявления", — отметил Чекунков в беседе с РИА "Новости".

Более 76% первых участников программы "Гектар в Арктике" — это активные люди в возрасте от 26 до 50 лет, ещё около 13% заявок — в возрасте до 25 лет и около 10% — кандидаты старшего возраста, от 51 года, пояснил Чекунков.

Владимир Путин в конце июня подписал закон, который расширяет действие программы "Дальневосточный гектар" на Арктическую зону РФ, используя аналогичный механизм. С 1 августа жители этой территории могут участвовать в "Арктическом гектаре" и получить бесплатно землю под личное использование или бизнес. Остальные жители России и выходцы из-за рубежа по программе добровольного переселения соотечественников получат доступ к программе с 1 февраля 2022 года.

"Грех не воспользоваться": Предприниматели рассказали о преимуществах программы "Дальневосточный гектар"

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Также в России с 1 августа начали выдавать второй дальневосточный гектар. Земельные участки уже получило свыше 94 тысяч человек, общая площадь выделенной земли достигла без малого 65 тысяч гектаров.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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