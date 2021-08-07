"Смеётся и шутит": Певица МакSим окончательно пришла в себя
Как сообщается в фан-группе артистки, сейчас исполнительница активно общается с медицинским персоналом. Кроме того, у неё нет никаких пробелов в памяти, а все функции организма восстановлены.
Певица МакSим. Фото © VK / Официальный фан-клуб певицы
Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом Максим, полностью пришла в себя спустя полтора месяца комы. Об этом сообщается в официальной группе исполнительницы в соцсети "ВКонтакте".
"Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек, в чётком, ясном сознании, смеётся и шутит. Всё помнит, память отличная, все функции организма в порядке", — говорится в сообщении.
Под постом тут же появились десятки комментариев от поклонников, которые переживали за певицу. "Марина, умница, живи", "Ура, какие же врачи большие молодцы", "Марина, больше нас так не пугай!", "Я знала, я всё это время молилась за неё", — высказались пользователи.
А ранее директор Максим рассказала о первом разговоре по видеосвязи с исполнительницей. Представитель артистки передала Марине приветы и пожелания от её поклонников, а певица в ответ попросила её передать благодарность. Общение с певицей происходило с помощью врачей.
Напомним, певицу Максим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала уже больной, с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ. 3 августа стало известно, что Максим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
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