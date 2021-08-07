Певица Марина Максимова, известная под псевдонимом Максим, полностью пришла в себя спустя полтора месяца комы. Об этом сообщается в официальной группе исполнительницы в соцсети "ВКонтакте".

"Она активно общается со всем медицинским персоналом. Нормальный человек, в чётком, ясном сознании, смеётся и шутит. Всё помнит, память отличная, все функции организма в порядке", — говорится в сообщении.

Под постом тут же появились десятки комментариев от поклонников, которые переживали за певицу. "Марина, умница, живи", "Ура, какие же врачи большие молодцы", "Марина, больше нас так не пугай!", "Я знала, я всё это время молилась за неё", — высказались пользователи.