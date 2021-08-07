В Крыму ожидают рекордное число туристов по итогам года

Количество желающих отдохнуть в Крыму по итогам 2021 года, согласно предварительным подсчётам, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек. Осенью полуостров примет уже 7 миллионов туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Я думаю, что, скорее всего, мы 7 миллионов достигнем осенью. И выйдем за эти границы (7,5 миллиона туристов по итогам года)", — сказал Волченко журналистам в арт-кластере "Таврида".

Он указал на существенный рост прямых налоговых поступлений в первой половине года от курортно-рекреационной деятельности. Волченко подчеркнул, что такого результата удалось достичь только благодаря строгому соблюдению требований Роспотребнадзора в связи с коронавирусом.