НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Крыму ожидают рекордное число туристов по итогам года

Власти региона отметили существенный рост прямых налоговых поступлений в первой половине года от курортно-рекреационной деятельности.

7 августа, 11:50
<p>Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей</p>

Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей

Количество желающих отдохнуть в Крыму по итогам 2021 года, согласно предварительным подсчётам, превысит рекордный показатель 2019 года в 7,5 миллиона человек. Осенью полуостров примет уже 7 миллионов туристов. Об этом заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Я думаю, что, скорее всего, мы 7 миллионов достигнем осенью. И выйдем за эти границы (7,5 миллиона туристов по итогам года)", — сказал Волченко журналистам в арт-кластере "Таврида".

Экс-депутат Рады назвала "единственный способ вернуть Крым"

Экс-депутат Рады назвала "единственный способ вернуть Крым"

Он указал на существенный рост прямых налоговых поступлений в первой половине года от курортно-рекреационной деятельности. Волченко подчеркнул, что такого результата удалось достичь только благодаря строгому соблюдению требований Роспотребнадзора в связи с коронавирусом.

Турэксперты назвали страны для пляжного отдыха на замену полыхающей Турции

Турэксперты назвали страны для пляжного отдыха на замену полыхающей Турции

Ранее в Крыму рассказали о пагубном влиянии миллионов туристов на полуостров. Однако возрождение в регионе организованных автокемпингов может стать катализатором развития нового туристического направления.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1