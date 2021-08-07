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Экс-депутат Рады назвала "единственный способ вернуть Крым"

По словам Анны Герман, если украинцы не начнут жить в мире с братскими народами, о "мечте" стоит забыть навсегда.

7 августа, 05:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала единственное условие, при котором, по её мнению, возможно "возвращение" Киеву Крыма и Донбасса. Экс-нардеп считает, что такой сценарий возможен, если Украина помирится с двумя соседями — Россией и Белоруссией.

"Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважали наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее", — рассказала Герман в эфире телеканала "НАШ".

Экс-депутат добавила, что в противном случае, если украинцы не начнут жить в мире с братскими народами, о "мечте" стоит забыть навсегда.

Депутат Госдумы: Зеленский предал своих братьев и сестёр

Депутат Госдумы: Зеленский предал своих братьев и сестёр

А вот сам президент Незалежной Владимир Зеленский отказывается считать россиян и украинцев братскими народами. Недавно он опубликовал обращение в честь Крещения Руси и заявил, что Киевская Русь — мать украинской истории, а все области страны — её "дети". Россиян же глава государства назвал "дальними родственниками".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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