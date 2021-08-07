Экс-депутат Рады назвала "единственный способ вернуть Крым"

Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала единственное условие, при котором, по её мнению, возможно "возвращение" Киеву Крыма и Донбасса. Экс-нардеп считает, что такой сценарий возможен, если Украина помирится с двумя соседями — Россией и Белоруссией.

"Нужно, чтобы мы, три братских народа, которые всегда жили в согласии, у которых общая родословная и корни, чтобы мы думали, как жить вместе, уважали наши особенности, развитие, культуру, язык и так далее", — рассказала Герман в эфире телеканала "НАШ".

Экс-депутат добавила, что в противном случае, если украинцы не начнут жить в мире с братскими народами, о "мечте" стоит забыть навсегда.