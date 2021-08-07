Россиянам рассказали, нужно ли беспокоиться из-за слива данных миллиона кредиток

Россиянам и жителям европейских стран не стоит беспокоиться по поводу сообщений об утечке в Даркнет данных около миллиона кредитных карт. Об этом заявил эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. Он пояснил, что хоть и не ясно, какие именно данные о скомпрометированных картах содержатся в базе, но в основном переживать должны американские граждане.

"Если мы говорим о России и даже странах Европы, то в них уже давно все перешли на чиповые карты, а не с магнитной полосой. И поэтому даже создать клон карты является достаточно трудоёмкой задачей, если вообще возможной, поэтому в основном напрягаться в случае с утечкой должны именно американские граждане, потому что именно в Америке до сих пор чиповые карты не в ходу, они пользуются именно картами с полосой, и поэтому их можно клонировать", — цитирует эксперта bfm.ru.

Управляющий RTM Group Евгений Царёв уточняет, что самый простой способ использовать базу кредиток — делать заказы на сайтах крупных магазинов. Товар приходит в почтовое отделение, и какой-нибудь подельник товар забирает.

"Обычно они любят заказывать брендовую одежду и мобильные телефоны, вообще девайсы, потому что их проще всего продать. Так действовали кардеры давным-давно и продолжают действовать до сих пор. Монетизировать их каким-то другим образом в принципе нереально", — заявляет Царёв.