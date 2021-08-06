Хакеры научились получать данные банковских карт через Telegram

Мошенники научились получать данные банковских карт пользователей с помощью мессенджера Telegram. Об этом сообщает CyberNews.

Отмечается, что мошенники получают доступ к базам данных в Даркнете, где можно найти пользовательскую информацию, в том числе номера телефонов и банковские данные. Затем, по словам исследователей портала, хакеры с помощью робота-собеседника OTP Bot вынуждают пользователей отдавать им одноразовые пароли, которые банки высылают клиентам по СМС для подтверждения денежной операции.

Самый популярный метод обмана, используемый злоумышленниками, это "привязка карты". Так, кредитная карта жертвы подключается к учётной записи мобильного платёжного приложения. После этого деньги пострадавшего уходят на покупки подарочных карт в реальном магазине.

При этом злоумышленники не вступают в прямой контакт с жертвой. Чтобы узнать одноразовый код, бот звонит на номер выбранного человека и просит назвать необходимую комбинацию цифр. Известно, что кроме финансовых данных мошенники способны таким же образом красть пароли и данные для входа на различные сервисы.