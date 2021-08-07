Турэксперты назвали страны для пляжного отдыха на замену полыхающей Турции

Россияне могут поменять турецкие пляжи на отдых в Болгарии, Греции, Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и на Кипре. Также этот список дополнит и Египет, когда будут запущены прямые рейсы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева и генерального директора туристической компании "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.

"Для отдыха открыты Болгария с вылетом из Москвы и Албания (вылет из Екатеринбурга), но сравнивать эти страны с турецким отдыхом в полной мере нельзя. Кипр — также одна из альтернатив Турции для семейного отдыха", — рассказал Мальцев.

Однако, по его словам, Кипр сейчас становится "молодёжным направлением" из-за введения дополнительных ограничений — для людей, пребывающих на территории страны больше семи дней, стал обязательным повторный ПЦР-тест. Поток россиян туда сократился. Кроме того, Мальцев советует дождаться открытия авиаперелётов в Египет. Такого мнения придерживается и Алексан Мкртчян.

"Большинство рейсов на иностранные курорты — из Москвы. Туристы хотят лететь из родного города. В качестве альтернативы Турции можно рассмотреть ОАЭ, Грецию и Кипр. К осени надеемся на открытие прямых рейсов в Египет", — отметил Мкртчян.

Также эксперты утверждают, что для россиян Краснодарский край и Крым остаются главными альтернативными вариантами Турции. Их преимущество заключается в том, что туда можно полететь из любого крупного города России.