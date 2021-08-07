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В Греции заявили об улучшении ситуации с природными пожарами

Премьер-министр страны вновь заверил всех пострадавших в том, что восстановление будет его первоочередной политической задачей.

7 августа, 09:51

Фото © ТАСС / АР / Petros Karadjias

В Греции заявили об улучшении ситуации с природными пожарами. Видео © Instagram / than_madel

Ситуация с лесными пожарами в Греции постепенно улучшается. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после посещения координационного оперативного центра пожарной службы страны.

Премьер-министр выразил благодарность пожарным, добровольцам, полиции, береговой охране за те огромные усилия, которые они приложили ночью для контроля над большими фронтами огня в основном в Аттике, на Эвбее, в Илии и Мани на Пелопоннесе.

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"Ситуация сегодня немного лучше, чем вчера. Мы должны продолжать прилагать все усилия, чтобы ограничить все пожары и избежать риска повторного возгорания", — сказал Мицотакис.

Политик отметил улучшение ситуации с электроснабжением Аттики. Премьер-министр Греции также выразил глубокую скорбь по поводу случившегося и вновь заверил всех пострадавших в том, что восстановление будет его первоочередной политической задачей.

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"Со многими усилиями и, я считаю, с участием гражданского общества, когда это кошмарное лето пройдёт, мы сосредоточим всё своё внимание на устранении ущерба как можно быстрее и восстановлении нашей природной среды", — заявил Мицотакис.

Ранее стало известно, что масштабные лесные пожары охватили Грецию и приблизились к Афинам. Их причиной является экстремальная жара: температура воздуха достигает +47 градусов.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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