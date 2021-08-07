Космонавт показал эмблему полёта для съёмок художественного фильма на МКС
Кроме прочего на ней изображена извилистая кардиограмма, которая символизирует волнение непрофессиональных участников путешествия к космической станции.
Фото © Instagram / anton_astrey
Космонавт Антон Шкаплеров, который полетит на корабле "Союз МС-19" в октябре 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко для съёмок первого художественного фильма в космосе, поделился со своими подписчиками в "Инстаграме" эмблемой экипажа.
"Друзья, до полёта корабля "Союз МС-19" остаётся менее двух месяцев, и сегодня я хочу поделиться нашей эмблемой!" — написал Шкаплеров.
На рисунке изображена взлетающая ракета "Союз-2" с кораблём "Союз МС", по обе стороны от которой расположено название "Союз МС-19". Эмблема также украшена фамилиями Шкаплерова, Шипенко и Пересильд. По словам космонавта, крупная жёлтая звезда символизирует саму МКС, а три белые звезды — экипаж из трёх человек. Кроме того, на рисунке изображена киноплёнка с названием фильма "Вызов", съёмки которого и пройдут в космосе. А кардиограмма отражает "волнение от полёта непрофессиональных участников".
Напомним, в начале июля на МКС уже отправили оборудование для съёмок уникального фильма "Вызов". Оно весит 13,5 кг. Из чего состоит, пока не уточняется. Это будет первое в истории кино, по-настоящему снятое на орбите. Также российская актриса Юлия Пересильд уже показала фото с тренировки перед полётом в космос. На снимках можно увидеть её саму, режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Все они предстают в скафандрах.
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