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В Афганистане сообщили об убийстве "теневого губернатора" талибов

По данным Минобороны республики, Абида Мавлави был ликвидирован вместе с 14 другими террористами. Однако представитель радикалов опровергает данную информацию.

7 августа, 09:14

Фото © Shutterstock

Военнослужащие Афганистана ликвидировали "теневого губернатора" радикального движения "Талибан"* Абида Мавлави. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

"Тень террористов-талибов, губернатор провинции Нимруз (Абида Мавлави. — Прим. Лайфа) был убит вместе с 14 другими террористами", — говорится в сообщении, опубликованном в "Твиттере".

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В Минобороны добавили, что атака на боевиков была произведена во время их собрания в городе Зарандж провинции Нимиц. Однако, как пишет РИА "Новости", представитель радикалов Кари Юсуф Ахмади опроверг смерть Мавлави.

Ранее сообщалось, что талибы убили афганского чиновника возле Посольства России в Кабуле. Отмечается, что сотрудники российского диппредставительства находятся в безопасности, никто из них не пострадал.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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