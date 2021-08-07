В Афганистане сообщили об убийстве "теневого губернатора" талибов

В Минобороны добавили, что атака на боевиков была произведена во время их собрания в городе Зарандж провинции Нимиц. Однако, как пишет РИА "Новости", представитель радикалов Кари Юсуф Ахмади опроверг смерть Мавлави.

Ранее сообщалось, что талибы убили афганского чиновника возле Посольства России в Кабуле . Отмечается, что сотрудники российского диппредставительства находятся в безопасности, никто из них не пострадал.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.