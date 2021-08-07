Громкие заявления о скором разделе Украины являются политической риторикой представителей партий, которые находятся в оппозиции к "Слуге народа". Такое мнение выразил политолог Юрий Светов. По словам эксперта, властям Незалежной этот расклад точно не подходит.

"Внешним управленцам страны совершенно не выгоден развал Украины, разделение её на части, потому что тем самым они потеряют такой центр напряжения в Европе, на который они весьма активно нажимают там, где им нужно", — приводит RT слова Светова.

При этом политолог Александр Дудчак убеждён, что Украина и так уже разделена. Единственное, по его словам, благодаря чему ещё держатся отдельные части страны, — это международный капитал, выдавливающий все возможные ресурсы из неё. Более того, как указал эксперт, нынешние власти Незалежной сами способствуют скорейшему развалу государства.

"Зеленский сам призвал, например, жителей Донбасса уйти. Так что украинская власть способствует этому процессу — распаду Украины. Но я думаю, что говорить, что Украина прямо развалится, рано. По крайней мере, сейчас", — пояснил Дудчак.