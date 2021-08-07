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В Литве будут платить по €300 нелегальным мигрантам, согласившимся вернуться на родину

Такая выплата будет производиться единожды. В случае повторного появления человека в стране он не сможет претендовать на получение пособия.

7 августа, 08:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Нелегальные мигранты, которые проникли в Литву через Белоруссию из стран Азии и Африки и согласились вернуться на родину, получат от властей страны по 300 евро. Об этом сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте в эфире национального радио LRT.

"В аэропорту перед посадкой в самолёт этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро", — заявила она.

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Мотивационная выплата мигранту будет производиться единожды. В случае повторного появления человека в Литве он не сможет претендовать на получение пособия. Кроме того, отмечается, что эти выплаты значительно меньше той суммы, которую тратят мигранты при незаконном переезде в Литву. По данным СМИ, многим жителям Ирака такое путешествие обошлось в 10 тысяч евро и дороже.

Ранее стало известно о поручении Лукашенко усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов её нарушения. Поручение связано с миграционным кризисом, который разворачивается в соседней Литве.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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