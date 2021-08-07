НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Компания SpaceX собрала самую большую в истории космонавтики ракету

Разработкой многоразовой сверхтяжёлой ракеты Starship специалисты занимались на протяжении нескольких лет. В будущем её планируют использовать для полётов на Луну и Марс.

7 августа, 09:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SpaceX/status/1423700328717840385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SpaceX</a></p>

Фото © Twitter / SpaceX

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX собрала самую большую в истории космонавтики ракету Starship, разработанную для полётов на Луну и Марс. Об этом говорится на официальной странице организации в "Твиттере".

"Starship полностью составлен", — отмечается в посте компании.

Маск признался, что вдохновлялся российскими разработками при создании двигателя Raptor

Маск признался, что вдохновлялся российскими разработками при создании двигателя Raptor

Общая высота многоразовой сверхтяжёлой ракеты составляет 120 метров. Для сравнения: длина ракеты Falcon Heavy от SpaceX — всего 70 метров. Тестовая сборка происходила на полигоне в районе Бока-Чики (штат Техас). Отмечается, что на носителе установлено 29 ракетных двигателей Raptor, на корабле — ещё шесть.

Теперь Starship вновь разберут, после чего проведут испытания обеих ступеней по отдельности. Далее ракету приготовят к пуску, о дате старта пока не сообщается.

С Россией надёжнее: Японский миллиардер устал ждать Starship Маска и обратился в "Роскосмос"

С Россией надёжнее: Японский миллиардер устал ждать Starship Маска и обратился в "Роскосмос"

Ранее Лайф сообщал, что в Японии второй раз за месяц успешно запустили ракету частной разработки. Она вылетела в открытый космос, достигнув высоты 92 километра, после чего вся конструкция весом почти в тонну упала в Тихий океан. Длина ракеты составляет десять метров, её диаметр — 50 сантиметров, а вес — около тонны.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Маск признался, что вдохновлялся российскими разработками при создании двигателя Raptor

4 августа, 00:07

СМИ: В 2024 году РВСН прекратят эксплуатацию МБР "Тополь"

5 августа, 02:07

Россиянам рассказали, нужно ли беспокоиться из-за слива данных миллиона кредиток

сегодня в 05:15

Турэксперты назвали страны для пляжного отдыха на замену полыхающей Турции

сегодня в 10:01

Этот замок продаётся за 80 рублей, но будущему владельцу не обойтись без огромного счёта в банке

сегодня в 10:00

Новости партнеров

Layer 1