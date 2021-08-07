Компания SpaceX собрала самую большую в истории космонавтики ракету

Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX собрала самую большую в истории космонавтики ракету Starship, разработанную для полётов на Луну и Марс. Об этом говорится на официальной странице организации в "Твиттере".

"Starship полностью составлен", — отмечается в посте компании.

Общая высота многоразовой сверхтяжёлой ракеты составляет 120 метров. Для сравнения: длина ракеты Falcon Heavy от SpaceX — всего 70 метров. Тестовая сборка происходила на полигоне в районе Бока-Чики (штат Техас). Отмечается, что на носителе установлено 29 ракетных двигателей Raptor, на корабле — ещё шесть.

Теперь Starship вновь разберут, после чего проведут испытания обеих ступеней по отдельности. Далее ракету приготовят к пуску, о дате старта пока не сообщается.