Компания SpaceX собрала самую большую в истории космонавтики ракету
Разработкой многоразовой сверхтяжёлой ракеты Starship специалисты занимались на протяжении нескольких лет. В будущем её планируют использовать для полётов на Луну и Марс.
Фото © Twitter / SpaceX
Компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX собрала самую большую в истории космонавтики ракету Starship, разработанную для полётов на Луну и Марс. Об этом говорится на официальной странице организации в "Твиттере".
"Starship полностью составлен", — отмечается в посте компании.
Общая высота многоразовой сверхтяжёлой ракеты составляет 120 метров. Для сравнения: длина ракеты Falcon Heavy от SpaceX — всего 70 метров. Тестовая сборка происходила на полигоне в районе Бока-Чики (штат Техас). Отмечается, что на носителе установлено 29 ракетных двигателей Raptor, на корабле — ещё шесть.
Теперь Starship вновь разберут, после чего проведут испытания обеих ступеней по отдельности. Далее ракету приготовят к пуску, о дате старта пока не сообщается.
Ранее Лайф сообщал, что в Японии второй раз за месяц успешно запустили ракету частной разработки. Она вылетела в открытый космос, достигнув высоты 92 километра, после чего вся конструкция весом почти в тонну упала в Тихий океан. Длина ракеты составляет десять метров, её диаметр — 50 сантиметров, а вес — около тонны.
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