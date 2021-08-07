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В "России" рассказали о 100-процентной загрузке на первые полёты в Египет

По словам представителя авиакомпании, глубина продаж на сегодняшний день достигает восьми месяцев. Высокий интерес к поездкам эксперт связывает с так называемым отложенным спросом.

7 августа, 06:47
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Авиакомпания "Россия" заявила об ажиотажном спросе на поездки в Египет после объявления о возобновлении авиасообщения с курортами этой страны. Так, загрузка первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх уже составляет 100%.

"Глубину бронирований видим в том числе и по датам детских осенних каникул", — передаёт РБК слова представителя авиакомпании Сергея Старикова.

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Таким образом, глубина продаж на сегодняшний день достигает восьми месяцев. Высокий интерес к поездкам Стариков связывает с так называемым отложенным спросом.

Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эль-Шейх. В оперштабе РФ заявили, что рейсы начнут отправлять на курорты Египта с 9 августа.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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