В "России" рассказали о 100-процентной загрузке на первые полёты в Египет
По словам представителя авиакомпании, глубина продаж на сегодняшний день достигает восьми месяцев. Высокий интерес к поездкам эксперт связывает с так называемым отложенным спросом.
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Авиакомпания "Россия" заявила об ажиотажном спросе на поездки в Египет после объявления о возобновлении авиасообщения с курортами этой страны. Так, загрузка первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх уже составляет 100%.
"Глубину бронирований видим в том числе и по датам детских осенних каникул", — передаёт РБК слова представителя авиакомпании Сергея Старикова.
Таким образом, глубина продаж на сегодняшний день достигает восьми месяцев. Высокий интерес к поездкам Стариков связывает с так называемым отложенным спросом.
Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта, который действовал с 2015 года. Также отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города Хургада и Шарм-эль-Шейх. В оперштабе РФ заявили, что рейсы начнут отправлять на курорты Египта с 9 августа.
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