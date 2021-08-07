В "России" рассказали о 100-процентной загрузке на первые полёты в Египет

Авиакомпания "Россия" заявила об ажиотажном спросе на поездки в Египет после объявления о возобновлении авиасообщения с курортами этой страны. Так, загрузка первых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх уже составляет 100%.

"Глубину бронирований видим в том числе и по датам детских осенних каникул", — передаёт РБК слова представителя авиакомпании Сергея Старикова.

Таким образом, глубина продаж на сегодняшний день достигает восьми месяцев. Высокий интерес к поездкам Стариков связывает с так называемым отложенным спросом.