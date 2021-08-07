Матыцин назвал архисложной задачу Карпина на посту тренера сборной России

"Мы надеемся, что этот выбор был правильным. Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить её готовность к отборочным играм чемпионата мира. Задача архисложная", — отметил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".