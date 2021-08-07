Матыцин назвал архисложной задачу Карпина на посту тренера сборной России
Валерий Карпин сменил на этом посту Станислава Черчесова, который ушёл в отставку после провального результата на Евро-2020.
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Перед новым главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным стоит архисложная задача — выйти в финальную часть чемпионата мира – 2022. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин.
"Мы надеемся, что этот выбор был правильным. Очень небольшой период времени не только для Валерия Карпина, но и для всех его коллег, тренерского штаба для того, чтобы вновь сплотить команду и максимально обеспечить её готовность к отборочным играм чемпионата мира. Задача архисложная", — отметил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Напомним, Валерий Карпин был назначен главным тренером сборной России по футболу 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, который перестал занимать его после провального результата на Евро-2020. 26 июля 52-летний специалист подписал контракт с РФС и официально занял новый пост. А 2 августа Карпин покинул пост главного тренера ФК "Ростов", при этом до конца года он собирался совмещать должности в клубе и сборной.
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