Под Новороссийском залпом выбросило нефть с греческого танкера

С греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Там добавили, что инцидент случился при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

"Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с Minerva Symphony, порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства (это в море, километров шесть от берега), произошёл выброс сырой нефти. Объём непонятен", — цитирует пресс-службу ТАСС.

Создан оперативный штаб. Аварийно-спасательные подразделения работают над устранением последствий аварии.