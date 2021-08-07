Под Новороссийском залпом выбросило нефть с греческого танкера
Создан оперативный штаб, который занимается вопросом устранения последствий аварии.
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С греческого танкера Minerva Symphony под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота. Там добавили, что инцидент случился при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума.
"Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с Minerva Symphony, порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства (это в море, километров шесть от берега), произошёл выброс сырой нефти. Объём непонятен", — цитирует пресс-службу ТАСС.
Создан оперативный штаб. Аварийно-спасательные подразделения работают над устранением последствий аварии.
А в середине июля наводнение в Германии привело к разливу нефти. В местном водохранилище запретили купаться и даже плавать на лодках.
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