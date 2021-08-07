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В Сочи предупредили о возможных наводнениях и селях

В мэрии города заверили, что все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.

7 августа, 20:28
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В Сочи сегодня, а также в течение двух ближайших дней возможны ливни, грозы и град. Обильные осадки способны вызвать подъём уровня воды в реках и сели. Об этом предупредили в городской администрации.

"В районах города идут ливни с грозами. Синоптики предупреждают, что местами возможен град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 24 м/с. На реках вероятен подъём уровня воды, местами он может достичь неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей малого объёма", — говорится в сообщении.

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В мэрии отметили, что все силы и средства города находятся в режиме повышенной готовности. Специалисты следят за уровнем воды в реках.

Напомним, в начале прошлого месяца силы МЧС в Сочи пришлось переводить в режим ЧС из-за резкого подъёма уровня воды.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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