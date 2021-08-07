В Сочи предупредили о возможных наводнениях и селях

В Сочи сегодня, а также в течение двух ближайших дней возможны ливни, грозы и град. Обильные осадки способны вызвать подъём уровня воды в реках и сели. Об этом предупредили в городской администрации.

"В районах города идут ливни с грозами. Синоптики предупреждают, что местами возможен град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 24 м/с. На реках вероятен подъём уровня воды, местами он может достичь неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей малого объёма", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что все силы и средства города находятся в режиме повышенной готовности. Специалисты следят за уровнем воды в реках.