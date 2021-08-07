Онколог предупредил о риске получить рак из-за недостатка солнца

Нехватка солнца, как и переизбыток загара , может привести человека к онкологическому заболеванию. Согласно результатам исследования, дефицит витамина D грозит колоректальным раком. Этот факт подтвердил в интервью Пятому каналу онколог-химиотерапевт Андрей Базылев, который раскрыл методы профилактики онкологии, вызванной дефицитом витамина D.

В беседе врач уточнил, что, согласно наблюдениям учёных, связь между низким уровнем UVB-излучения и риском колоректального рака ясно прослеживалась у людей старше 45 лет.

"Да, действительно, это так. Дефицит солнечного света вызывает дефицит витамина D, что является фактором риска при развитии колоректального рака. Поэтому внимательно следите за уровнем витамина D и профилактируйте, если обнаружено его снижение", — призвал медик.

Методами профилактики он назвал умеренное принятие солнечных ванн. Также следует обратить внимание на препараты с витамином D. При этом нельзя поглощать их в любом количестве. Для правильной профилактики болезни следует заранее проконсультироваться с доктором, напоминает онколог.