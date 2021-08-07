Онколог предупредил о риске получить рак из-за недостатка солнца
Связь между низким уровнем UVB-излучения и вероятностью развития такого заболевания ясно прослеживается у людей старше 45 лет.
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Нехватка солнца, как и переизбыток загара, может привести человека к онкологическому заболеванию. Согласно результатам исследования, дефицит витамина D грозит колоректальным раком. Этот факт подтвердил в интервью Пятому каналу онколог-химиотерапевт Андрей Базылев, который раскрыл методы профилактики онкологии, вызванной дефицитом витамина D.
В беседе врач уточнил, что, согласно наблюдениям учёных, связь между низким уровнем UVB-излучения и риском колоректального рака ясно прослеживалась у людей старше 45 лет.
"Да, действительно, это так. Дефицит солнечного света вызывает дефицит витамина D, что является фактором риска при развитии колоректального рака. Поэтому внимательно следите за уровнем витамина D и профилактируйте, если обнаружено его снижение", — призвал медик.
Методами профилактики он назвал умеренное принятие солнечных ванн. Также следует обратить внимание на препараты с витамином D. При этом нельзя поглощать их в любом количестве. Для правильной профилактики болезни следует заранее проконсультироваться с доктором, напоминает онколог.
Ранее другой врач назвал распространённую ошибку, которая тоже может привести к онкологии. Для профилактики необходимо посещать гигиениста ротовой полости.
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