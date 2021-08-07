Рогозин объяснил неожиданное включение двигателей "Науки" на МКС
Ранее глава "Роскосмоса" высказывал предположение, что причины инцидента кроются в человеческом факторе.
Фото © Телеграм-канал "Роскосмоса"
Самопроизвольное включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в июле после стыковки с МКС было связано с алгоритмами системы управления, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Предсказать, как поведёт себя система, по словам главы госкорпорации, было сложно.
"Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Напомним, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил модуль "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане.
Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков в лабораторном модуле. Экипажу ситуация не угрожала.
Ранее Лайф сообщал, что в "Роскосмосе" раскрыли причины "кувырка" МКС при стыковке с ней модуля "Наука". В корпорации отметили, что повреждений космической станции пока не зафиксировано.
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