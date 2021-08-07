Рогозин объяснил неожиданное включение двигателей "Науки" на МКС

Самопроизвольное включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в июле после стыковки с МКС было связано с алгоритмами системы управления, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Предсказать, как поведёт себя система, по словам главы госкорпорации, было сложно.

"Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".