НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Рогозин объяснил неожиданное включение двигателей "Науки" на МКС

Ранее глава "Роскосмоса" высказывал предположение, что причины инцидента кроются в человеческом факторе.

7 августа, 19:33
<p>Фото © <a href="https://t.me/roscosmos_gk/1291" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "Роскосмоса"</a></p>

Фото © Телеграм-канал "Роскосмоса"

Самопроизвольное включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в июле после стыковки с МКС было связано с алгоритмами системы управления, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Предсказать, как поведёт себя система, по словам главы госкорпорации, было сложно.

"Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления", — сказал Рогозин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Напомним, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС. Это первый российский модуль, который получила станция за последние одиннадцать лет, он сменил модуль "Пирс", который ранее был затоплен в Тихом океане.

Через некоторое время после стыковки российский космонавт Олег Новицкий сообщил в ЦУП о незапланированно включившихся двигателях "Науки". Из-за этого МКС изменила своё положение в пространстве. После инцидента было отложено открытие переходных люков в лабораторном модуле. Экипажу ситуация не угрожала.


Рогозин назвал человеческий фактор причиной включения двигателей модуля "Наука"

Рогозин назвал человеческий фактор причиной включения двигателей модуля "Наука"

Ранее Лайф сообщал, что в "Роскосмосе" раскрыли причины "кувырка" МКС при стыковке с ней модуля "Наука". В корпорации отметили, что повреждений космической станции пока не зафиксировано.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1