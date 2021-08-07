В премьер-министра Чехии запустили яйцо

В премьер-министра Чехии бросили яйцо во время предвыборного мероприятия. Видео © Twitter / VojtechGibis

На площади чешского посёлка Пругонице, недалеко от Праги, в ходе предвыборной встречи с избирателями в премьер-министра Чехии Андрея Бабиша бросили яйцо. Об этом сообщает сетевое издание Seznam Zpravy.

Отмечается, что на встрече произошёл конфликт с оппонентами Бабиша. Группа противников коронавирусных ограничений и вакцинации появилась на мероприятии около 14:00. Протестующие сначала приехали с чешскими флагами и пытались сорвать встречу Бабиша, издавая звуки с помощью громких труб. Потом они заняли место среди сторонников премьер-министра и громко его раскритиковали. Затем у одного из протестующих был замечен пакет с яйцами, и через несколько мгновений одно из них полетело прямо в Андрея Бабиша.

Охрана в тот же миг окружила премьер-министра и увела его в ближайшее заведение. Уже в спокойной обстановке он привёл себя в порядок и вернулся к народу. Тем временем на площади началась потасовка между охранниками и оппонентами. Злоумышленник попытался скрыться, но у него ничего не вышло, его поймали. А другие протестующие начали блокировать полицейских и мешать их отъезду. Это продолжалось около получаса, а в итоге Бабиш оказался снова в кондитерской.

Также сообщается, что Андрей Бабиш проводил предвыборную агитацию в преддверии выборов в нижнюю палату парламента. Они состоятся 8 и 9 октября.