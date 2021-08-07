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Россиян предупредили об опасности разливного пива

Если хранить напиток при неправильной температуре, то в нём из-за брожения будут активно развиваться микроорганизмы, что при употреблении приведёт к интоксикации организма.

7 августа, 18:49

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Употребление разливного пива может принести много проблем со здоровьем помимо очевидных. Так, например, распитие пенного напитка может обернуться отравлением, кишечными инфекциями и другими проблемами с желудочно-кишечным трактом. Об этом рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с телеканалом "Москва 24".

По словам Кругловой, часто разливное пиво может нанести вред из-за ёмкости, в которой оно хранится.

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"Когда это кеги, которые используются повторно, нужно понимать, что их обработку необходимо производить должным образом. Если этого не сделать, там могут поселиться микроорганизмы, в том числе патогенные. Пиво — это тот напиток, который содержит простые углеводы. Они могут служить для микроорганизмов питательной средой", — рассказала диетолог.

Она уточнила, что если хранить нефильтрованное разливное пиво при неправильной температуре, то в нём из-за брожения будут активно развиваться микроорганизмы и менять вкус напитка. Употребление такого алкоголя приведёт к интоксикации организма, предупредила диетолог. К тому же некоторые микроорганизмы вырабатывают углекислый газ, однако из-за газированности напитка это не так просто заметить, а в итоге у человека могут возникнуть вздутие живота и диарея.

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Эксперт уточнила, что вероятность наличия проблем зависит от количества выпитого напитка и индивидуальных особенностей организма.

Ранее сообщалось, на что россияне обращают внимание при покупке пива. Отмечается, что большинство жителей РФ имеют несколько любимых марок этого напитка и выбирают из них, а 7% — всегда приобретают одну и ту же.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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