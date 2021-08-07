В США объяснили, почему Германия не предавала Украину в вопросе "Северного потока – 2"

Профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль считает, что Германия не учитывала мнение Украины при реализации "Северного потока – 2", так как в этом проекте Берлин "жёстко преследовал свои национальные интересы".

"Многие украинцы считают, что когда Германия построила магистраль, то вроде бы предала Украину. Хотя на самом деле предательства не было, потому что предать можно только того, кому присягнул на верность. А такой присяги Германия Украине никогда не давала", — написал он в журнале "Украинская неделя".

Ранее Лайф писал, что Германия не намерена отказываться от "Северного потока – 2" вне зависимости от позиции США. Напомним, по итогам переговоров США и Германии по "Северному потоку – 2" заявлено, что Берлин готов содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. В Киеве же после переговоров Штатов и Германии понимают, что стратегически вопрос о запуске этого газопровода "уже решён".