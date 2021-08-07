"Лестер" победил "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии по футболу со счётом 1:0. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Единственный гол на 89-й минуте забил нигерийский нападающий "Лестера" Келечи Ихеаначо, ранее выступавший за "Манчестер Сити". Игрок реализовал пенальти, назначенный за фол против него Натана Аке.

В середине второго тайма на поле вышел самый дорогой британский футболист в истории — Джек Грилиш. Накануне он перешёл из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" за 100 миллионов фунтов стерлингов (около 117,5 миллиона евро).

Новый сезон Английской премьер-лиги стартует 13 августа. Действующий чемпион страны "Манчестер Сити" в первом туре сыграет на выезде с "Тоттенхэмом". "Лестер", являющийся обладателем Кубка Англии, примет "Вулверхэмптон".