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"Зенит" объявил о трансфере олимпийского чемпиона по футболу

В течение ближайших недель полузащитник пройдёт медосмотр и подпишет контракт с петербургским клубом.

7 августа, 17:05
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Хавбек бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо продолжит карьеру в петербургском "Зените". Об этом сообщается на сайте российской футбольной команды.

"Зенит" достиг договорённости с "Брагантино" и агентством 24-летнего игрока о трансфере. В течение ближайших недель футболист пройдёт медосмотр и подпишет соглашение с петербургским клубом.

"Зенит" ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь команды после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности", заявил генеральный директор чемпионов России Александр Медведев.

Третья победа на старте: Дубль Азмуна помог "Зениту" одолеть "Краснодар" в чемпионате России по футболу

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"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Ред Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.

В 2020 году полузащитник стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 18 голов. По итогам первенства он был признан лучшим футболистом.

В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Игр. В финале южноамериканцы в дополнительное время победили Испанию со счётом 2:1. Решающий гол забил полузащитник "Зенита" Малком.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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