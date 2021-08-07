"Зенит" объявил о трансфере олимпийского чемпиона по футболу

Хавбек бразильского клуба "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо продолжит карьеру в петербургском "Зените". Об этом сообщается на сайте российской футбольной команды.

"Зенит" достиг договорённости с "Брагантино" и агентством 24-летнего игрока о трансфере. В течение ближайших недель футболист пройдёт медосмотр и подпишет соглашение с петербургским клубом.

"Зенит" ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь команды после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности", — заявил генеральный директор чемпионов России Александр Медведев.

"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Ред Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.

В 2020 году полузащитник стал лучшим бомбардиром бразильской Серии А, забив 18 голов. По итогам первенства он был признан лучшим футболистом.