Третья победа на старте: Дубль Азмуна помог "Зениту" одолеть "Краснодар" в чемпионате России по футболу
Все три гола в ворота краснодарского клуба команда Сергея Семака забила в первом тайме.
Фото © ФК "Зенит"
Петербургский "Зенит" на своём поле победил "Краснодар" со счётом 3:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встречу судил арбитр из Тулы Алексей Амелин.
В первом тайме хозяева отлились трижды. Дубль оформил Сердар Азмун, автором ещё одного гола стал Александр Ерохин.
Ерохин забил уже ЧЕТВЕРТЫЙ гол в сезоне. Монстр 😳 pic.twitter.com/S3ZadH3TRj— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021
В составе "Краснодара" до перерыва отличился колумбийский новичок Джон Кордоба, сравнявший счёт на 24-й минуте. Во втором тайме окончательный результат установил сербский защитник гостей Урош Спаич.
Спайич исправился за отмененный гол и приблизил «Краснодар» к спасению 👍🏻 pic.twitter.com/px4abn4q3X— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021
"Зенит" одержал третью победу подряд на старте чемпионата России и с девятью очками вышел в единоличные лидеры первенства. "Краснодар", набрав три балла, располагается на 11-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 3-й тур
"Зенит" — "Краснодар" — 3:2
Голы: Азмун 9' (1:0), Кордоба 24' (1:1), Азмун 35' (2:1), Ерохин 44' (3:1), Спаич 76' (3:2)
Комментариев: 0