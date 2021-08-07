Петербургский "Зенит" на своём поле победил "Краснодар" со счётом 3:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встречу судил арбитр из Тулы Алексей Амелин.

В первом тайме хозяева отлились трижды. Дубль оформил Сердар Азмун, автором ещё одного гола стал Александр Ерохин.

Ерохин забил уже ЧЕТВЕРТЫЙ гол в сезоне. Монстр 😳 pic.twitter.com/S3ZadH3TRj — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

В составе "Краснодара" до перерыва отличился колумбийский новичок Джон Кордоба, сравнявший счёт на 24-й минуте. Во втором тайме окончательный результат установил сербский защитник гостей Урош Спаич.

Спайич исправился за отмененный гол и приблизил «Краснодар» к спасению 👍🏻 pic.twitter.com/px4abn4q3X — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

"Зенит" одержал третью победу подряд на старте чемпионата России и с девятью очками вышел в единоличные лидеры первенства. "Краснодар", набрав три балла, располагается на 11-й позиции.