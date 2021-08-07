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Третья победа на старте: Дубль Азмуна помог "Зениту" одолеть "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Все три гола в ворота краснодарского клуба команда Сергея Семака забила в первом тайме.

7 августа, 16:02
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Петербургский "Зенит" на своём поле победил "Краснодар" со счётом 3:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встречу судил арбитр из Тулы Алексей Амелин.

В первом тайме хозяева отлились трижды. Дубль оформил Сердар Азмун, автором ещё одного гола стал Александр Ерохин.

В составе "Краснодара" до перерыва отличился колумбийский новичок Джон Кордоба, сравнявший счёт на 24-й минуте. Во втором тайме окончательный результат установил сербский защитник гостей Урош Спаич.

"Зенит" одержал третью победу подряд на старте чемпионата России и с девятью очками вышел в единоличные лидеры первенства. "Краснодар", набрав три балла, располагается на 11-й позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 3-й тур

"Зенит" — "Краснодар" — 3:2

Голы: Азмун 9' (1:0), Кордоба 24' (1:1), Азмун 35' (2:1), Ерохин 44' (3:1), Спаич 76' (3:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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