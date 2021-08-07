"Арсенал" победил "Крылья Советов" в чемпионате России

Тульский "Арсенал" в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу победил самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе "Арсенала" в первом тайме по разу отличились Зурико Давиташвили и Даниил Хлусевич. Окончательный результат на 49-й минуте установил лучший бомбардир "Крыльев Советов" Иван Сергеев, реализовавший пенальти.

Как забить топовый гол?



1. Бьете в ближнюю девятку



Готово. Вы великолепны 👍🏻 pic.twitter.com/v69By2OpHl — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021

"Арсенал" набрал три очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. У самарского клуба пока набранных баллов нет, он идёт на предпоследней, 15-й позиции.