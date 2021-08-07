"Арсенал" победил "Крылья Советов" в чемпионате России
В составе тульского клуба по голу забили Зурико Давиташвили и Даниил Хлусевич.
Фото © ФК "Арсенал"
Тульский "Арсенал" в домашнем матче третьего тура чемпионата России по футболу победил самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе "Арсенала" в первом тайме по разу отличились Зурико Давиташвили и Даниил Хлусевич. Окончательный результат на 49-й минуте установил лучший бомбардир "Крыльев Советов" Иван Сергеев, реализовавший пенальти.
Как забить топовый гол?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 7, 2021
1. Бьете в ближнюю девятку
Готово. Вы великолепны 👍🏻 pic.twitter.com/v69By2OpHl
"Арсенал" набрал три очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. У самарского клуба пока набранных баллов нет, он идёт на предпоследней, 15-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 3-й тур
"Арсенал" — "Крылья Советов" — 2:1
Голы: Давиташвили 3' (1:0), Хлусевич 45+2' (2:0), Сергеев, с пенальти 49' (2:1)
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