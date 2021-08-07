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Глава КГБ Белоруссии пообещал предъявить "козырь" против Тихановской

По словам главы ведомства, с экс-кандидатом в президенты республики поработали спецслужбы разных стран, не только Литвы, после чего её поведение изменилось.

7 августа, 18:31

Иван Тертель. Фото © ТАСС / Насибулин Рамиль

Спецслужбы Белоруссии располагают "козырем" против экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, и в нужный момент он будет раскрыт. Об этом заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель в одной из серий документального сериала "Беларусь против "цветной революции" на телеканале СТВ.

Он убеждён, что, отвечая на заданные ей вопросы, Тихановская что-то недоговаривает.

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"Пусть это будет на её совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость", — подчеркнул Тертель.

Глава КГБ республики добавил, что Тихановская покинула Белоруссию и отправилась в Литву самостоятельно, без давления. При этом в её окружении были люди из спецслужб иностранных государств, отметил Тертель.

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"Потом с ней поработали спецслужбы (и не только Литвы), и её поведение изменилось", — отметил глава ведомства.

Ранее Лайф рассказывал, что Тихановская призвала разорвать "зависимость" Белоруссии от России. Также экс-кандидат в президенты республики попросила Евросоюз и США обложить Минск "более мощными" санкциями. По её мнению, действующий режим должен быть "изолирован экономически и финансово".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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