Глава КГБ Белоруссии пообещал предъявить "козырь" против Тихановской

Спецслужбы Белоруссии располагают "козырем" против экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, и в нужный момент он будет раскрыт. Об этом заявил глава белорусского КГБ Иван Тертель в одной из серий документального сериала "Беларусь против "цветной революции" на телеканале СТВ.

Он убеждён, что, отвечая на заданные ей вопросы, Тихановская что-то недоговаривает.

"Пусть это будет на её совести, а мы знаем, что у нас есть что показать, когда в этом будет необходимость", — подчеркнул Тертель.

Глава КГБ республики добавил, что Тихановская покинула Белоруссию и отправилась в Литву самостоятельно, без давления. При этом в её окружении были люди из спецслужб иностранных государств, отметил Тертель.

"Потом с ней поработали спецслужбы (и не только Литвы), и её поведение изменилось", — отметил глава ведомства.