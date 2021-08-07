"Я что, купил полностью его?": С россиянина списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе

Похожий случай произошёл и со студенткой, только ей билет обошёлся немного "дешевле". За разъяснениями местным журналистам пришлось обратиться к Управлению по транспорту и связи администрации города.