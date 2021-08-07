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"Я что, купил полностью его?": С россиянина списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе

Похожий случай произошёл и со студенткой, только ей билет обошёлся немного "дешевле". За разъяснениями местным журналистам пришлось обратиться к Управлению по транспорту и связи администрации города.

7 августа, 18:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жители Новокузнецка стали жаловаться на многомиллионные списания с транспортных карт после поездок по городу. Об этом сообщает портал City-n.ru.

"Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабёж? Я что, купил полностью этот автобус?" — написал в редакцию местный житель.

Скриншот © Портал City-n.ru

Скриншот © Портал City-n.ru

Также стало известно, что местная студентка столкнулась с аналогичной проблемой. Только сумма списания не была такой гигантской, как у мужчины, но тоже с шестью нулями. Так, вместо привычных 11 рублей баланс карты девушки внезапно ушёл в минус на три миллиона.

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Чтобы разобраться в ситуации, местным журналистам пришлось добиваться разъяснений от Управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка. Там отметили, что в системе случились сбои, и призвали жителей временно не пользоваться транспортными картами.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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