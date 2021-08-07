"Я что, купил полностью его?": С россиянина списали 20 миллионов рублей за поездку в автобусе
Похожий случай произошёл и со студенткой, только ей билет обошёлся немного "дешевле". За разъяснениями местным журналистам пришлось обратиться к Управлению по транспорту и связи администрации города.
Фото © Pixabay
Жители Новокузнецка стали жаловаться на многомиллионные списания с транспортных карт после поездок по городу. Об этом сообщает портал City-n.ru.
"Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабёж? Я что, купил полностью этот автобус?" — написал в редакцию местный житель.
Скриншот © Портал City-n.ru
Также стало известно, что местная студентка столкнулась с аналогичной проблемой. Только сумма списания не была такой гигантской, как у мужчины, но тоже с шестью нулями. Так, вместо привычных 11 рублей баланс карты девушки внезапно ушёл в минус на три миллиона.
Чтобы разобраться в ситуации, местным журналистам пришлось добиваться разъяснений от Управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка. Там отметили, что в системе случились сбои, и призвали жителей временно не пользоваться транспортными картами.
Ранее Лайф рассказывал, как в Москве у бомжа прямо на улице похитили два миллиона рублей. Одного из грабителей задержали, он уже признал вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой в особо крупном размере". При этом, откуда у потерпевшего такая сумма денег, до сих пор не установлено.
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