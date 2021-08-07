Российским водителям напомнили о важном изменении с 1 сентября

С 1 сентября 2021 года российским водителям разрешат обжаловать штрафы ГИБДД в онлайн-режиме, сообщает портал Autonews.

На данный момент существует два способа обжалования штрафов: прийти в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправить заказное письмо в ведомство. С сентября, когда в действие вступят соответствующие поправки в КоАП, этот процесс можно будет проводить через портал "Госуслуги".

Для опротестования штрафа ГИБДД зарегистрированный пользователь сервиса должен составить текст жалобы, где следует написать обстоятельства и аргументировать, почему постановление является неправильным. Кроме того, в онлайн-форме можно будет приложить фотографии, видеозаписи и другие документы с доказательствами.

Также отмечается, что в стране растёт количество штрафов, получаемых водителями. Это объясняется большим количеством камер на дорогах. По приведённым данным, в прошлом году автоматическими комплексами зафиксировано 145,5 миллиона нарушений, что на 19,2% больше, чем за год до этого.