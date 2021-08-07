Российским водителям напомнили о важном изменении с 1 сентября
Сейчас автомобилисты в РФ могут обжаловать штраф двумя способами: лично посетить отделение ГИБДД или отправить заказное письмо. А с осени появится ещё один вариант.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
С 1 сентября 2021 года российским водителям разрешат обжаловать штрафы ГИБДД в онлайн-режиме, сообщает портал Autonews.
На данный момент существует два способа обжалования штрафов: прийти в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправить заказное письмо в ведомство. С сентября, когда в действие вступят соответствующие поправки в КоАП, этот процесс можно будет проводить через портал "Госуслуги".
Для опротестования штрафа ГИБДД зарегистрированный пользователь сервиса должен составить текст жалобы, где следует написать обстоятельства и аргументировать, почему постановление является неправильным. Кроме того, в онлайн-форме можно будет приложить фотографии, видеозаписи и другие документы с доказательствами.
Также отмечается, что в стране растёт количество штрафов, получаемых водителями. Это объясняется большим количеством камер на дорогах. По приведённым данным, в прошлом году автоматическими комплексами зафиксировано 145,5 миллиона нарушений, что на 19,2% больше, чем за год до этого.
Ранее сообщалось, что Минтранс планирует ужесточить правила техосмотра. Такая мера, считают авторы инициативы, должна сильно усложнить жизнь мошенникам, которые подделывали документы о прохождении ТО.
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