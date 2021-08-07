Биограф королевской семьи уличил Меган Маркл в издевательствах над Елизаветой II. Видео © Archewell

Королевский биограф Анджела Левин уличила супругу принца Гарри Меган Маркл в издевательстве над Елизаветой II. Своё мнение эксперт написала в "Твиттере" после просмотра видео, записанного герцогиней Сассекской в честь своего 40-летия. На кадрах, по мнению специалиста, Маркл высмеивает британские монаршие традиции.

"Кто-нибудь ещё видит, что Меган и её подруга Мелисса Маккарти поиздевались над королевой?" — обратилась биограф в публикации.

Ролик опубликован на сайте благотворительной организации Archewell. В нём Маркл вместе с собеседницей обсуждают возвращение женщин в рабочую среду после сокращений во время пандемии коронавируса.

Негодование королевского биографа вызвал тот факт, что супруга принца Гарри и актриса Маккарти подражали традиционному английскому чаепитию. Кроме того, собеседница герцогини надела шляпу и перчатки. Во время разговора женщины пьют чай из причудливых чашек. При этом Маркл использует точно такую же посуду, как и в первую встречу с Елизаветой II.