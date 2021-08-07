Биограф королевской семьи уличил Меган Маркл в издевательствах над Елизаветой II
Негодование специалиста вызвал ролик супруги принца Гарри, который она записала в честь своего 40-летия. А именно внимание биографа привлекли внешний вид и поведение собеседников.
Фото © Archewell
Биограф королевской семьи уличил Меган Маркл в издевательствах над Елизаветой II. Видео © Archewell
Королевский биограф Анджела Левин уличила супругу принца Гарри Меган Маркл в издевательстве над Елизаветой II. Своё мнение эксперт написала в "Твиттере" после просмотра видео, записанного герцогиней Сассекской в честь своего 40-летия. На кадрах, по мнению специалиста, Маркл высмеивает британские монаршие традиции.
"Кто-нибудь ещё видит, что Меган и её подруга Мелисса Маккарти поиздевались над королевой?" — обратилась биограф в публикации.
Ролик опубликован на сайте благотворительной организации Archewell. В нём Маркл вместе с собеседницей обсуждают возвращение женщин в рабочую среду после сокращений во время пандемии коронавируса.
Негодование королевского биографа вызвал тот факт, что супруга принца Гарри и актриса Маккарти подражали традиционному английскому чаепитию. Кроме того, собеседница герцогини надела шляпу и перчатки. Во время разговора женщины пьют чай из причудливых чашек. При этом Маркл использует точно такую же посуду, как и в первую встречу с Елизаветой II.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл спродюсирует мультсериал от Netflix о 12-летней девочке. Отмечается, что образ главного персонажа был вдохновлён реальной исторической личностью, однако не уточняется, кем именно.
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