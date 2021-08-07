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Захарова высмеяла немецкие СМИ за колонку "о скромном еврейском парне" Зеленском

Негодование у дипломата вызвало то, что журналисты сделали акцент именно на происхождение украинского президента. Рассуждая об этом, она пришла к неутешительному выводу.

7 августа, 16:39

Мария Захарова. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Официальный представитель МИД России Мария Захарова крайне возмутилась германской медиакомпанией Deutsche Welle (DW), которая буквально обвинила её в оскорблении президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, скандал разгорелся после того, как глава Незалежной призвал покинуть страну тем, кто причисляет себя к русским и любит Россию, а Захарова крайне негативно высказалась по поводу его спича.

У себя в телеграм-канале дипломат привела отрывок из статьи DW, в которой говорилось, что якобы с лёгкой руки Захаровой "скромный еврейский парень", как называют Зеленского немецкие СМИ, превратился в украинского националиста. При этом представитель МИД частично согласилась с утверждением журналистов.

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"История знает тысячи примеров, когда именно "скромные парни" становились самыми отъявленными упырями", — пояснила Захарова.

Также негодование у Захаровой вызвало то, что немецкие журналисты сделали акцент именно на происхождение украинского президента. Так, рассуждая об этом, дипломат задалась вопросом, может ли какая-то национальность предоставлять автоматический иммунитет от национализма. Она подчеркнула: "Если в DW так считают, то спешу поздравить — это национализм в чистом виде".

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет принадлежать России. Он также призвал покинуть территорию тех, кто причисляет себя к русским и любит Россию. Вместе с тем глава Незалежной также высказался по поводу Крыма. По его словам, полуостров "никогда не будет русской территорией" и его "возвращение" под контроль Киева является вопросом времени. Более того, он выразил уверенность, что Россия "никогда не будет любить" полуостров так, как Незалежная.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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