Захарова высмеяла немецкие СМИ за колонку "о скромном еврейском парне" Зеленском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова крайне возмутилась германской медиакомпанией Deutsche Welle (DW), которая буквально обвинила её в оскорблении президента Украины Владимира Зеленского. Напомним, скандал разгорелся после того, как глава Незалежной призвал покинуть страну тем, кто причисляет себя к русским и любит Россию, а Захарова крайне негативно высказалась по поводу его спича.

У себя в телеграм-канале дипломат привела отрывок из статьи DW, в которой говорилось, что якобы с лёгкой руки Захаровой "скромный еврейский парень", как называют Зеленского немецкие СМИ, превратился в украинского националиста. При этом представитель МИД частично согласилась с утверждением журналистов.

"История знает тысячи примеров, когда именно "скромные парни" становились самыми отъявленными упырями", — пояснила Захарова.

Также негодование у Захаровой вызвало то, что немецкие журналисты сделали акцент именно на происхождение украинского президента. Так, рассуждая об этом, дипломат задалась вопросом, может ли какая-то национальность предоставлять автоматический иммунитет от национализма. Она подчеркнула: "Если в DW так считают, то спешу поздравить — это национализм в чистом виде".