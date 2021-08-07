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В Госдуме назвали высосанными из пальца заявления главы СНБО об "уничтожении" Украины

Там отметили, что с помощью подобных высказываний в СМИ распространяется "различная ахинея" про российскую угрозу.

7 августа, 16:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Манзюк</p>

Фото © ТАСС / Александр Манзюк

Заместитель председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек назвал высосанным из пальца заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об "уничтожении" Незалежной Россией с помощью европейских политиков. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности", — заявил Бальбек.

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По его словам, кадровая политика нынешней Украины заключается не в отборе по профпригодности, а в "идеологическом тестировании по принципу "свой — чужой". Депутат подчеркнул, что также включается ещё один принцип — "пусть лучше дурак, но свой".

Кроме того, по мнению парламентария, заявление Алексея Данилова является примером того, как в СМИ появляется "различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют её вот такие прошедшие важный тест".

Ранее глава СНБО назвал Россию причастной к "уничтожению" Украины. Он отметил, что Киев стоит перед большими вызовами, среди которых в том числе присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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