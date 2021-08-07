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Глава СНБО назвал причастных к "уничтожению" Украины

Он отметил, что Киев стоит перед большими вызовами, среди которых в том числе присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.

7 августа, 14:23

Алексей Данилов. Фото © ТАСС / Zuma

Россия стремится "уничтожить" Украину с помощью европейских политиков. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время".

Он отметил, что Киев стоит перед большими вызовами, среди которых в том числе присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.

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"Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией. И Россия нам в этом точно не помогает, а делает всё, чтобы уничтожить нашу страну", — заявил секретарь СНБО.

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Данилов также отметил, что для этого и в Европе "зашевелились мастодонты", то есть политики, перешедшие на работу в российские компании. Он подчеркнул, что подобные вещи недопустимы, а в огромное число людей, которые "поучают, как надо жить", входят австрийцы, французы, немцы.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил о возможности скорого раздела Украины. По его мнению, к этому приведёт мобилизация радикалов. Их могут использовать в качестве инструмента для раскачки ситуации и провокаций, причём уже осенью этого года.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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