Россия стремится "уничтожить" Украину с помощью европейских политиков. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Незалежной Алексей Данилов в интервью журналу "Новое время".

Он отметил, что Киев стоит перед большими вызовами, среди которых в том числе присоединение к европейской энергосистеме в 2023 году.

"Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с Россией. И Россия нам в этом точно не помогает, а делает всё, чтобы уничтожить нашу страну", — заявил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что для этого и в Европе "зашевелились мастодонты", то есть политики, перешедшие на работу в российские компании. Он подчеркнул, что подобные вещи недопустимы, а в огромное число людей, которые "поучают, как надо жить", входят австрийцы, французы, немцы.