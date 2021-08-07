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В МЧС заявили о локализации лесного пожара в якутском селе Бясь-Кюёль

Огнеборцам удалось спасти в общей сложности 225 домов, сгоревшие же здания власти республики пообещали восстановить за счёт бюджета.

7 августа, 14:07
<p>Фото © <a href="https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4530497" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Лесной пожар в якутском селе Бясь-Кюёль, из-за которого эвакуировали местных жителей, локализован. Как сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, в результате стихийного бедствия сгорело 30 жилых домов.

[Республике] Саха сейчас населённый пункт — 33 дома уничтожены огнём, уже дали локализацию", — приводит ТАСС его слова.

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К ликвидации огня были привлечены 339 человек и 51 единица техники, отметили в пресс-службе правительства республики. Пожарным удалось спасти 225 домов, сгоревшие постройки будут восстановлены за счёт республиканского бюджета. Отмечается, что местные жители были эвакуированы заблаговременно в райцентр Бердигестях, где открыты три пункта временного размещения.

Как ранее сообщал Лайф, из-за сильного ветра верховой пожар с леса добрался до хозяйственных построек в селе Бясь-Кюёль. Населённый пункт расположен рядом с лесом, который сейчас полыхает. Отмечается, что ещё вчера из-за предполагаемой угрозы из села были отселены желающие выехать.


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Добавим, что площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, уже превысила 6 млн га. Эта цифра сравнима с площадью таких государств, как Латвия или Литва, в два раза превышает площадь Бельгии и в три раза — площадь Словении.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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