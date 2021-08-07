В МЧС заявили о локализации лесного пожара в якутском селе Бясь-Кюёль

Лесной пожар в якутском селе Бясь-Кюёль, из-за которого эвакуировали местных жителей, локализован. Как сообщил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян, в результате стихийного бедствия сгорело 30 жилых домов.

"В [Республике] Саха сейчас населённый пункт — 33 дома уничтожены огнём, уже дали локализацию", — приводит ТАСС его слова.

К ликвидации огня были привлечены 339 человек и 51 единица техники, отметили в пресс-службе правительства республики. Пожарным удалось спасти 225 домов, сгоревшие постройки будут восстановлены за счёт республиканского бюджета. Отмечается, что местные жители были эвакуированы заблаговременно в райцентр Бердигестях, где открыты три пункта временного размещения.

Как ранее сообщал Лайф, из-за сильного ветра верховой пожар с леса добрался до хозяйственных построек в селе Бясь-Кюёль. Населённый пункт расположен рядом с лесом, который сейчас полыхает. Отмечается, что ещё вчера из-за предполагаемой угрозы из села были отселены желающие выехать.

