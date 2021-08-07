Власти Ирака приостановили пассажирские рейсы в Белоруссию
Ограничения действуют для "Иракских авиалиний" и других национальных перевозчиков, действующих в стране.
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Правительство Ирака приняло решение приостановить пассажирские рейсы в Белоруссию. Об этом сообщает региональное Управление гражданской авиации в "Фейсбуке".
"Следуя постановлениям правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск", — пишет ведомство.
Отмечается, что рейсы приостановлены для авиакомпании "Иракские авиалинии" и других национальных перевозчиков, действующих в стране.
Ранее Лайф писал о том, что Минтранс США намерен запретить авиасообщение с Белоруссией. Однако в Вашингтоне допустили исключения, если речь идёт о национальной безопасности страны.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича Евросоюз рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
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