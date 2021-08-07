Власти Ирака приостановили пассажирские рейсы в Белоруссию

Правительство Ирака приняло решение приостановить пассажирские рейсы в Белоруссию. Об этом сообщает региональное Управление гражданской авиации в "Фейсбуке".

"Следуя постановлениям правительства, Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск", — пишет ведомство.

Отмечается, что рейсы приостановлены для авиакомпании "Иракские авиалинии" и других национальных перевозчиков, действующих в стране.